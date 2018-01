Condividi | Red 16:22 L’Agenzia regionale Laore Sardegna, soggetto attuatore del progetto, ha annunciato che è stata pubblicata una rettifica del bando Terra ai giovani, che prevede l’esclusione del lotto n.12, fra quelli messi a disposizione dalla Regione autonoma della Sardegna, a causa di ulteriori verifiche tecniche Progetto Terra ai giovani: modifiche al bando



ALGHERO - L’Agenzia regionale Laore Sardegna, soggetto attuatore del progetto, ha annunciato che è stata pubblicata una rettifica del bando Terra ai giovani, che prevede l’esclusione del lotto n.12, fra quelli messi a disposizione dalla Regione autonoma della Sardegna, a causa di ulteriori verifiche tecniche. È stata quindi fissata una nuova data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire entro le 12 di giovedì 5 aprile.



Il progetto, lanciato nel 2016 dall’Esecutivo Pigliaru per favorire il ricambio generazionale in agricoltura anche attraverso il riutilizzo di terre incolte e libere di proprietà regionale, taglia il traguardo del secondo bando. L’iniziativa, nata dall’Assessorato dell’Agricoltura, in collaborazione con la presidenza della Giunta e l’Assessorato degli Enti locali, coinvolge le Agenzie agricole Laore Sardegna ed Agris Sardegna. 648ettari suddivisi in quindici lotti localizzati in dodici Comuni saranno concessi in affitto agevolato per quindici anni, eventualmente rinnovabili una sola volta, a giovani di età non superiore ai quarant'anni. Le proprietà interessate si trovano nei territori di Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor. Fra i lotti messi a bando, anche due ex siti militari, a Siliqua ed a Villasor, che dopo i diversi passaggi di dismissione e ripresa in carico seguiti dalla Regione potranno essere rivalorizzati dai nuovi assegnatari sardi.



I terreni sono destinati all'esercizio di attività agro-silvo-pastorali e ad attività ad esse funzionali o complementari. La richiesta di assegnazione potrà essere presentata per più lotti ma, in ogni caso, il partecipante potrà aggiudicarsene in via definitiva uno solo. La descrizione degli immobili, l'ubicazione, la superficie, gli estremi catastali, le caratteristiche agronomiche e ogni altra informazione riguardante i singoli lotti sono contenute nelle schede tecniche consultabili sulla pagina internet di Sardegna agricoltura. A marzo 2017, con il completamento del primo bando, erano stati assegnati dieci lotti ad altrettanti beneficiari, per un totale di circa 670ettari fra i Comuni di Alghero, Sassari, Serramanna, Villasor, Vallermosa, Ussana e Donori.