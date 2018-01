Condividi | Red 21:46 Rappresentazione teatrale del processo del famoso scienziato Galileo Galilei nella Basilica di San Gavino, sabato 20 gennaio alle ore 11 con gli studenti della seconda C dell’Istituto comprensivo 2 Comprensivo 2: processo a Galilei nella Basilica San Gavino



PORTO TORRES - Rappresentazione teatrale del processo del famoso scienziato Galileo Galilei nella Basilica di San Gavino domani, sabato 20 gennaio alle ore 11 con gli studenti della seconda C dell’Istituto comprensivo 2. Una ricostruzione rigorosa degli atti del processo allo scienziato che fu costretto dalla Santa inquisizione all’abiura.



Si tratta del coronamento di un laboratorio teatrale che da alcuni anni è diventato una tradizione della scuola e che la caratterizza per valore formativo e culturale. Il tutto sarà messo in scena in un'atmosfera suggestiva che sottolinea la sacralità del luogo.



La regia è a cura delle insegnanti Maria Agostina Satta, Melina Scalera, Antonella Masia. «La cosa molto interessante è che dopo tutti questi secoli solo nel 1992 la chiesa ha ammesso il proprio errore, - spiega Antonella Masia - per la prima volta la rappresentazione del processo sarà messa in scena in una chiesa. Non potevo trovare una location più adatta per esprimere la conciliazione tra fede e scienza».