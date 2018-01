Condividi | Red 7:31 Verranno eseguiti il 22 gennaio i lavori di manutenzione sulla rete idrica di Birori. Tecnicamente, le squadre Abbanoa procederanno con la sostituzione di un’apparecchiatura di manovra in Via Murenu all’incrocio con Vicolo Su Nurattolu Birori: lunedì manutenzione della rete



BIRORI - Verranno eseguiti lunedì 22 gennaio i lavori di manutenzione sulla rete idrica di Birori. Tecnicamente, le squadre Abbanoa procederanno con la sostituzione di un’apparecchiatura di manovra in Via Murenu all’incrocio con Vicolo Su Nurattolu. Per consentire alle squadre di operare in sicurezza e per portare a termine l’intervento nel più breve tempo possibile, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Murenu, Segni, Su Nurattolu, Mannu e Galliano dalle 8.30 alle 13.



La normale erogazione riprenderà con l’ultimazione dei lavori, che potrà avvenire in anticipo rispetto alla programmazione indicata. Alla ripresa del servizio non sono comunque esclusi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà comunque essere segnalata al gestore idrico, che da qualche tempo potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di ventiquattro ore.



In ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800/022040. L'assistenza ai clienti (numero verde 800/062692) è attiva invece tutti i giorni, con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30 (il sabato fino alle 13.15). Il servizio mail resta sempre attivo. A disposizione, per consultare la propria posizione, anche lo Sportello Online, raggiungibile dal sito istituzionale del gestore in qualsiasi momento e a qualsiasi ora