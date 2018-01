Condividi | M.P. 16:50 Sabato 27 gennaio la Giornata della Memoria, verrà celebrata nel plesso della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo numero 1 "Il Brunelleschi", dove alle 12 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del "Giardino dei Giusti" Al Brunelleschi si celebra la Giornata della memoria



PORTO TORRES - Sabato 27 gennaio la Giornata della Memoria, verrà celebrata nel plesso della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo numero 1 "Il Brunelleschi", dove alle 12 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del "Giardino dei Giusti". Parteciperanno gli studenti e le insegnanti che ogni hanno dedicano impegno ad una iniziativa che aiuta a conoscere le biografie di coloro che hanno sostenuto le vittime dell’antisemitismo, un modo per costruire la memoria educativa, capace di parlare ai giovani.



Il Giardino dei Giusti di Gerusalemme è sorto nel 1962 presso il Mausoleo di Yad Vashem, per commemorare i giusti tra le nazioni, che hanno rischiato la loro vita per aiutare degli ebrei. «Con questa iniziativa - dicono le insegnanti del Comprensivo 1 - vogliamo rivolgere il pensiero di tutta la comunità scolastica a quelle persone che hanno rischiato la loro vita per difendere i più deboli e opporsi alle derive antidemocratiche e repressive».