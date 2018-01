Condividi | A.S. 17:55 Parteciperanno ai lavori gli assessori dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, e dei Lavori pubblici, Edoardo Balzarini. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere di criticità, riflessioni e proposte in relazione ai cambiamenti climatici Acqua e siccità, tavola rotonda



ABBASANTA - "Acqua e siccità: gestione e governo della risorsa idrica", è il tema che animerà la tavola rotonda convocata dall'Assessorato dell'Agricoltura mercoledì 24 gennaio alle ore 15 a Tanca Regia (Abbasanta), nel compendio dell'Agenzia Agris Sardegna. Parteciperanno ai lavori gli assessori dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, e dei Lavori pubblici, Edoardo Balzarini. Fra i relatori ci saranno inoltre Alberto Piras (direttore dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna), Giovanni Sistu (amministratore unico di Enas), Pietro Zirattu (nella foto) (presidente dell'Anbi Sardegna), Roberto Silvano (già direttore dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna), Giovanni Maria Sechi (università di Cagliari) e Luigi Ledda (università di Sassari). L'appuntamento sarà l'occasione per discutere di criticità, riflessioni e proposte in relazione ai cambiamenti climatici, ai fabbisogni e alla dotazione infrastrutturale presente nei diversi territori della Sardegna.