Alghero: Levi e Dante in sala Mosaico

ALGHERO - La Società Dante Alighieri di Alghero organizza la conferenza "Levi e Dante: all'inferno e ritorno. Rapporti intertestuali tra Se questo è un uomo e La Divina Commedia", a cura del professor Nicola Salvio (nella foto).



L'incontro si terrà sabato 27 gennaio presso la Sala Mosaico in via Carlo Alberto 72 (ingresso Museo Archeologico) e avrà inizio alle ore 18.00.



L'Associazione, che ha sede presso il Museo Casa Manno in via Santa Barbara 23, si ispira ai principi della Società Dante Alighieri della quale è diretta emanazione nel territorio. Persegue obiettivi di carattere sociale, culturale, civile e formativo promuovendo la lingua e la cultura italiana, il patrimonio artistico e letterario e la valorizzazione del territorio.