Il saluto di benvenuto ai nuovi utenti è affidato a un post del direttore generale, l´algherese Maria Ibba, che da tempo lavorava con il suo staff per rendere il rapporto tra Agenzia e mondo delle campagne e del mare sempre più vicino Laore sbarca su Fb: il saluto di Maria Ibba



CAGLIARI - L’Agenzia agricola regionale Laore Sardegna sbarca sui social network con una propria pagina aperta su Facebook. Il saluto di benvenuto ai nuovi utenti è affidato a un post del direttore generale, l'algherese Maria Ibba (nella foto), che da tempo lavorava con il suo staff per rendere il rapporto tra Agenzia e mondo delle campagne e del mare sempre più vicino.



«Si tratta di un nuovo spazio dove condividere la passione per l’agricoltura, la zootecnia, la pesca e i loro prodotti – ha osservato Ibba –. Un luogo dove parlare di assistenza tecnica e di servizi. Raccontare gli eventi e le attività significative, accogliere proposte ed esperienze».



«Pensiamo – ha proseguito – che l'ascolto delle esigenze e il dialogo creino le migliori condizioni per crescere insieme. Come vorremmo che i prodotti agroalimentari sardi fossero cibo quotidiano sulle tavole – ha concluso Maria Ibba – così ci auguriamo che opinioni e confronto possano essere l'alimento della community da costruire con voi».