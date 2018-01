Condividi | S.V. 20:00 Dopo il grande successo della scorsa edizione ospitata in Sardegna ad Alghero, con serata finale all´ex Manifattura di Cagliari, l’edizione 2018 si svolgerà in Spagna a Gandesa, in Catalogna nella regione Terra Alta, dal 12 al 14 aprile Grenaches du Monde da Alghero a Gandesa



ALGHERO - Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso enologico internazionale itinerante Grenaches du Monde. È dedicato ai vini ottenuti dalle diverse varietà della famiglia dei Grenaches, che in Italia sono Cannonau, Gamay del Trasimeno, Tai rosso, Granaccia, Bordò, Alicante.



Dopo il grande successo della scorsa edizione ospitata in Sardegna ad Alghero, con serata finale all'ex Manifattura di Cagliari, l’edizione 2018 si svolgerà in Spagna a Gandesa, in Catalogna nella regione Terra Alta, dal 12 al 14 aprile. Per partecipare è necessario fare l'iscrizione online entro il 12 marzo 2018. Nella scorsa edizione, ospitata dalla Sardegna, i vini sardi hanno ottenuto grandi risultati per un totale di 44 medaglie: 18 oro, 21 argento, 5 bronzo.



Fra le novità di quest'anno la presenza di due differenti sezioni: vini (Igt, Doc o Docg) con percentuale minima di uva Grenache pari all’85%; vini (Igt, Doc o Docg) con percentuale di uva Grenache compresa tra il 51 e 84%. Per i produttori italiani questa distinzione si rivela di particolare importanza perché permette ai nostri vini, che appartengono in gran parte alla prima categoria, di competere nella sezione più rappresentativa con gli altri vini del mondo a base Grenache. Il confronto sarà dunque ancor più stimolante e metterà ulteriormente in risalto la produzione enologica dell'isola legata a questo pregevole vitigno. Commenti ALGHERO - Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso enologico internazionale itinerante Grenaches du Monde. È dedicato ai vini ottenuti dalle diverse varietà della famiglia dei Grenaches, che in Italia sono Cannonau, Gamay del Trasimeno, Tai rosso, Granaccia, Bordò, Alicante.Dopo il grande successo della scorsa edizione ospitata in Sardegna ad Alghero, con serata finale all'ex Manifattura di Cagliari, l’edizione 2018 si svolgerà in Spagna a Gandesa, in Catalogna nella regione Terra Alta, dal 12 al 14 aprile. Per partecipare è necessario fare l'iscrizione online entro il 12 marzo 2018. Nella scorsa edizione, ospitata dalla Sardegna, i vini sardi hanno ottenuto grandi risultati per un totale di 44 medaglie: 18 oro, 21 argento, 5 bronzo.Fra le novità di quest'anno la presenza di due differenti sezioni: vini (Igt, Doc o Docg) con percentuale minima di uva Grenache pari all’85%; vini (Igt, Doc o Docg) con percentuale di uva Grenache compresa tra il 51 e 84%. Per i produttori italiani questa distinzione si rivela di particolare importanza perché permette ai nostri vini, che appartengono in gran parte alla prima categoria, di competere nella sezione più rappresentativa con gli altri vini del mondo a base Grenache. Il confronto sarà dunque ancor più stimolante e metterà ulteriormente in risalto la produzione enologica dell'isola legata a questo pregevole vitigno.