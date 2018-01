Condividi | Red 21:14 Ieri mattina, gli uffici comunali di Porta Terra hanno ospitato un incontro tra il sindaco di Alghero Mario Bruno e la delegazione catalana composta dai rappresentanti della Plataforma per la Llengua, dal direttore del festival Barnasants e da giornalisti di diverse testate catalane Alghero e Catalogna sempre più vicine: delegazione a Porta Terra



ALGHERO - «La lingua unisce e distingue le comunità dalla globalizzazione. L’identità rappresenta un punto di forza che ha caratterizzato, portandola ad un passo dal traguardo, la corsa della città di Alghero al titolo di Capitale Italiana della Cultura. Un legame forte con la Catalogna, che punta sulla cultura è la base dello sviluppo dei rapporti turistici ed economici. L’avvio dei collegamenti con Barcellona è dunque un passo importante, ma dobbiamo lavorare affinché diventi più frequente e non solo stagionale».



Il sindaco di Alghero Mario Bruno, insieme all’assessore comunale Raimondo Cacciotto, ha accolto così ieri mattina (sabato) la delegazione catalana a Porta Terra, composta dalla vicepresidente e dalla direttrice della Plataforma per la Llengua, Mireia Plana e Neus Mestres, dalla delegata ad Alghero Irene Coghene e dal direttore del festival Barnasants Pere Camps. Presente una delegazione di giornalisti de El Punt Avui, El Periodico, La Vanguardia, Enderrock.cat, Acn.cat, che hanno voluto seguire l’appuntamento delle Teatro Civico di ieri sera, in cui è stato presentato il concerto delle ventidue canzoni facenti parte del progetto Mans Manetes.



Grande successo per la serata, appuntamento di esordio ed anteprima del Festival Barnasants, il festival internazionale della canzone di autore, giunto quest'anno alla 23esima edizione, che prevede per quest'anno la partecipazione di circa cento tra cantanti e band.