Condividi | Red 9:49 Anche questa settimana, l´Università delle Tre età propone due appuntamenti nel Salone di Via Sassari 179. Domani, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto parlerà della persecuzione degli ebrei, mentre lo psicologo Gian Luigi Pirovano proporrà la Pnl Ute Alghero: tra religione,cultura e psicologia



ALGHERO – Doppio appuntamento, anche questa settimana, a cura dell'Università delle Tre Età di Alghero. Domani, martedì 23 gennaio, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà la conferenza intitolata “Dal pregiudizio teologico a quello razziale: un percorso storico sulla persecuzione degli ebrei”.



Giovedì 25, invece, lo psicologo-psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano presenterà la conferenza “Pnl (Programmazione neuro linguistica): provare a vivere in positivo”. Entrambi gli incontri sono previsti nel Salone di Via Sassari 179, alle 16.30. Commenti ALGHERO – Doppio appuntamento, anche questa settimana, a cura dell'Università delle Tre Età di Alghero. Domani, martedì 23 gennaio, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà la conferenza intitolata “Dal pregiudizio teologico a quello razziale: un percorso storico sulla persecuzione degli ebrei”.Giovedì 25, invece, lo psicologo-psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano presenterà la conferenza “Pnl (Programmazione neuro linguistica): provare a vivere in positivo”. Entrambi gli incontri sono previsti nel Salone di Via Sassari 179, alle 16.30.