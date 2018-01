Condividi | Red 16:03 «La Giunta, con l´Agenda digitale sostiene lo sviluppo del mondo produttivo», ha dichiarato l´assessore regionale degli Affari regionali, intervenendo al convegno promosso da Cgil, Cisl e Uil Impresa 4.0: Spanu a Cagliari



CAGLIARI - «La Giunta con le opportunità e i nuovi servizi previsti nell’Agenda digitale della Sardegna vuole sostenere e consolidare il processo di crescita e sviluppo delle imprese». Lo ha detto l'assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, che ha preso parte a Cagliari, nella sala convegni del T Hotel, all'incontro sul tema “Nuovi confini al lavoro nell'impresa 4.0”, organizzato da Filctem Cgil, Femca Cisl ed Uiltec. Spanu ha ricordato che, nell'ambito dell'Agenda digitale, «la Regione sta potenziando il sistema degli Open data, un grande patrimonio di conoscenze e informazioni su diversi ambiti oggi nella piena disponibilità dei cittadini e delle imprese».



«Stiamo inoltre riformando - ha spiegato l’assessore - gli strumenti e le procedure amministrative. Abbiamo promosso e sostenuto la legge sulla semplificazione, poi approvata dal Consiglio regionale, e reso operativo lo Sportello unico dei servizi che, per via telematica, mette a disposizione dei cittadini e di altri utenti pubblici e privati un punto unico di accesso a tutti i servizi dell'amministrazione. Le procedure diventano più veloci. Il lavoro è più snello, migliora il rapporto con il pubblico. E' un percorso che abbiamo avviato e che sicuramente produrrà frutti significativi anche per il mondo delle imprese. La Giunta Pigliaru ha intrapreso la strada della digitalizzazione dei processi amministrativi per migliorare la qualità della vita delle persone e aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione nella più ampia cornice della Strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020».



«Nel processo di semplificazione - ha concluso il titolare regionale degli Affari generali - si inseriscono anche il Suape (Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia) e il Sira (Sistema informativo regionale ambientale), due progetti concretamente realizzati. Il completamento diffuso delle reti in fibra ottica, in corso di realizzazione su iniziativa della Giunta, garantirà entro breve tempo una migliore operatività dei nuovi servizi digitali con reali benefici per tutti».



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu