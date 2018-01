video Condividi | P.P. 18:10 Tutti i numeri del Capodanno di Alghero: 132 appuntamenti in 47 giorni per un totale di oltre 2400 ore di spettacolo. 200 associazioni in campo, oltre 1300 persone tra artisti e collaboratori e 350 aziende coinvolte. 300mila euro l'investimento. Il tocco di Antonio Marras e Paolo Fresu, la creatività di Tonino Serra, Giorgio Donini e gli studenti dell'istituto d'Arte «Grande fabbrica della creatività»

Cap d´Any cambia pelle: i numeri



ALGHERO - 132 appuntamenti in 47 giorni per un totale di oltre 2400 ore di spettacolo, dislocati nel centro storico, in città e nelle borgate, per tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, per tutti i gusti e per pubblici differenti: dagli eventi Family ai Mercatini, dalle Mostre d’Arte ed Artigianato Artistico, dalla Musica per i giovani e meno giovani, alla Cultura più impegnata a Teatro, nei convegni, nell’attenzione alle tradizioni algheresi e sarde. Quasi 200 associazioni in campo, oltre 1300 persone tra artisti e collaboratori, circa 350 aziende coinvolte. Tutto un mondo che si muove attorno agli appuntamenti di "Més Que Un Mes" con un ritorno di immagine ed economico non solo a breve, ma anche a media e lunga scadenza.



Con un tocco in più: dagli allestimenti con le stoffe di Antonio Marras alle musiche di Paolo Fresu che accompagneranno la città fino all'estate. Poi la creatività di Tonino Serra, Giorgio Donini e gli studenti dell'istituto d'Arte. «Més Que Un Mes è una fabbrica della creatività» ha evidenziato l'Assessora alla cultura Gabriella Esposito. Alghero, prima città in Sardegna a portare il capodanno in piazza, anche quest'anno ha rinnovato e innovato la formula. «In prospettiva futura, in tema di fare sistema, auspico la possibilità di presentare un'offerta integrata di tutti gli eventi del nord - ovest sardo perché i nostri territori possiedono degli importanti attrattori che possano collaborare e sviluppare sinergie. Ci prepariamo – ha concluso la Esposito – ad un anno ricco di appuntamenti. A febbraio presenteremo la programmazione per la primavera – estate».



«Da due anni – ha sottolineato Raffaele Sari, presidente della Fondazione Alghero - Més Que Un Mes è un eterogeneo contenitore di cultura, tradizione e divertimento che propone un volto della città identificabile ed identitario, partendo dall'associazionismo locale, dai nostri artisti e dal contributo di grandi firme nazionali e internazionali». «Oltre quaranta giorni di emozioni, di spettacoli e cultura per tutti i gusti e per tutte le età – ha sottolineato il Sindaco Mario Bruno - e andremo avanti per tutto il 2018 con eventi straordinari, capaci di creare destinazione e attrazione. Alghero conferma la sua vocazione e il suo ruolo di Porta d'oro».