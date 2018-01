Condividi | M.P. 21:24 Incurante della presenza delle telecamere si è introdotto nel ristorante- pizzeria Piazza Garibaldi, in pieno centro cittadino, ed ha rubato circa 1500 euro. Nessun danno alla struttura Porto Torres, ladro nella notte

Furto in Pizzeria Piazza Garibaldi



PORTO TORRES - Incurante della presenza delle telecamere si è introdotto nel ristorante-pizzeria Piazza Garibaldi - in pieno centro cittadino - ed ha rubato circa 1500 euro. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 3.20, quando il titolare è stato svegliato dall’allarme segnalato dal cellulare. Il ladro è entrato probabilmente dal retro, della porta di accesso delle cucine, in via Libio, ed ha svuotato una scatola con dentro delle monete che i titolari avevano custodito nell’ufficio della pizzeria. Ha poi setacciato l’intero locale alla ricerca di denaro riuscendo ad aprire anche il registratore di cassa sottraendo le poche banconote rimaste prima di dileguarsi.



Accorso subito sul posto il titolare non ha avvertito niente di strano, tutte le porte di accesso risultavano chiuse e le luci erano spente. Dalla fretta aveva dimenticato di portare le chiavi con sé e dunque non è entrato all’interno per verificare la presenza di qualcuno. «Meno male - dice Massimiliano Cilia, il titolare – perché non sai mai come reagiscono queste persone. I malviventi non hanno niente da perdere». Ad accorgersi del furto la mattina seguente, la ragioniera che entrata nell’ufficio si è accorta che mancavano le monete.



