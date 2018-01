Condividi | M.V. 9:45 Confermate le fibrillazioni tra i dipendenti che preferiscono la Cigs: ai lavoratori non piace l´accordo di secondo livello di dicembre. Poche alternative: da lunedì 5 febbraio, via alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a rotazione per 40 dipendenti Sogeaal per 12 mesi a zero ore. Siglato il nuovo accordo con i sindacati, firmano tutti Sogeaal: i lavoratori non ci stanno

Dal 5 febbraio Cassaintegrazione



Durante il periodo di Cigs - si legge nell'accordo - Sogeaal porterà avanti un piano di risanamento con una serie d'invertenti finalizzati «al recupero delle quote di traffico», nel tentativo «di ristabilire l'equilibrio economico finanziario societario». Si verificherà anche la presenza «di condizioni favorevoli all'attivazione di procedure di licenziamento collettivo, finalizzate all'accompagnamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche o ad altre forme di ricollocazione professionale». Commenti ALGHERO - Confermate tutte le fibrillazioni tra i dipendenti Sogeaal. Come anticipato dal, alla base della mancata comunicazione circa l'accordo sottoscritto tra azienda e sindacati nelle scorse settimane, c'è il disaccordo dei lavoratori [ LEGGI ]: non piace la paventata ridistribuzione di mansioni e orari, neppure l'interscambiabilità d'impiego e il ricorso ad orari spezzati. Meglio il sostegno pubblico mantenendo, per ora, gli originari inquadramenti.Precipita così la situazione in aeroporto e d'accordo tra Sogeaal e Sindacati, in Confindustria, si fa ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Si tratta di un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, passando dalla Regione ed erogato dall'Inps, avente la funzione di sostituire la retribuzione dei lavoratori sospesi di aziende in situazione di comprovata difficoltà produttiva. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale.Per i lavoratori insomma, soprattutto i 45 esuberi inseriti nel primo provvedimento di licenziamento collettivo, è meglio passare per la. La decisione probabilmente, arriva anche in considerazione delle prospettive particolarmente positive in cui si trova oggi ad operare Sogeaal, con alcuni colpi portati a segno: tra questi la riattivazione del collegamento con Barcellona [ LEGGI ] e l'imminente assegnazione delle rotte sulla destagionalizzazione incentivate dalla Regione.Porta la data del 20 gennaio l'ultimo verbale di accordo - alla presenza di Mario Peralda (Dg Sogeaal), Gianni Tolu (responsabile relazioni industriali Sogeaal) e Filt Cgil (con Boeddu, Moro e Porcu), Filt Cisl (Deliperi, Sanna, Valente e Russo), Uil Trasporti (Zonca, Ruiu, Mura e Mastino) e Ugl Trasporto Aereo (Muretti e Battino) - che da il via libera allaper crisi aziendale (art.21 comma 1 del D.lgs 148/2015) per un numero massimo di 40 lavoratori a zero ore (a rotazione), per un massimo di 12 mesi dal 5 febbraio 2018.Durante il periodo di- si legge nell'accordo - Sogeaal porterà avanti un piano di risanamento con una serie d'invertenti finalizzati «al recupero delle quote di traffico», nel tentativo «di ristabilire l'equilibrio economico finanziario societario». Si verificherà anche la presenza «di condizioni favorevoli all'attivazione di procedure di licenziamento collettivo, finalizzate all'accompagnamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche o ad altre forme di ricollocazione professionale».