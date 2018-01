Condividi | Red 17:17 Ieri, l’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras ha partecipato ad una riunione convocata a Roma dal Ministero per lo Sviluppo economico per esaminare la vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro Keller: incontro al Mise sul futuro stabilimento



VILLACIDRO - «È stato un incontro utile. Insieme al Mise abbiamo concordato che esistono le condizioni per un eventuale rilancio della Keller». Questo il commento dell’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, al termine della riunione che si è svolta ieri (lunedì) a Roma, convocata dal Ministero per lo Sviluppo economico per esaminare la vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro.



«Grazie all’azione portata avanti in questi ultimi anni dall’Assessorato, insieme ai sindacati e al Consorzio industriale, è stata scongiurata la vendita frazionata dei beni della società e quindi la chiusura definitiva della fabbrica. Oggi la Keller è ancora sul mercato e ci sono gruppi imprenditoriali che hanno manifestato interesse a rilevare gli impianti», ha dichiarato l'assessore Piras.



«Si tratta di concretizzare questa fase e nell’attesa abbiamo chiesto al Mise di attivarsi presso il Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di confermare l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come avvenuto nel 2017. L’accoglimento di tale istanza da parte del Ministero del Lavoro permetterebbe di non disperdere le professionalità degli ex dipendenti Keller, altamente specializzati nella realizzazione e nella manutenzione delle carrozze ferroviarie», ha concluso il membro della Giunta Pigliaru. Commenti VILLACIDRO - «È stato un incontro utile. Insieme al Mise abbiamo concordato che esistono le condizioni per un eventuale rilancio della Keller». Questo il commento dell’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, al termine della riunione che si è svolta ieri (lunedì) a Roma, convocata dal Ministero per lo Sviluppo economico per esaminare la vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro.«Grazie all’azione portata avanti in questi ultimi anni dall’Assessorato, insieme ai sindacati e al Consorzio industriale, è stata scongiurata la vendita frazionata dei beni della società e quindi la chiusura definitiva della fabbrica. Oggi la Keller è ancora sul mercato e ci sono gruppi imprenditoriali che hanno manifestato interesse a rilevare gli impianti», ha dichiarato l'assessore Piras.«Si tratta di concretizzare questa fase e nell’attesa abbiamo chiesto al Mise di attivarsi presso il Ministero del Lavoro per verificare la possibilità di confermare l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come avvenuto nel 2017. L’accoglimento di tale istanza da parte del Ministero del Lavoro permetterebbe di non disperdere le professionalità degli ex dipendenti Keller, altamente specializzati nella realizzazione e nella manutenzione delle carrozze ferroviarie», ha concluso il membro della Giunta Pigliaru.