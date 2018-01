Condividi | Red 22:04 «Ci siamo dotati di buone pratiche per contrastare la desertificazione», ha dichiarato l´assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna e coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia nella Conferenza delle Regioni Donatella Spano Desertificazione: interviene la Corte dei conti europea



CAGLIARI - «Parlare di contrasto alla desertificazione è una fondamentale questione di sviluppo economico e di tutela ambientale per la Sardegna, tra le regioni più vulnerabili. Per questo motivo, la Giunta è impegnata su tutti i livelli nella lotta al fenomeno e monitoriamo la vulnerabilità del rischio di desertificazione su una cartografia aggiornata da Arpas. Gli uffici del mio Assessorato hanno quindi inserito la Carta della sensibilità alla desertificazione all'interno del Sira, il Sistema informativo regionale ambientale, in quanto è essenziale per tutta la pianificazione territoriale. Siamo molto attivi nella prevenzione agli incendi, tanto che la Sardegna è stata riconosciuta come caso di eccellenza in Italia e, nell’ottica dei cambiamenti climatici, abbiamo puntato molto anche sulla nuova legge forestale, prevedendo la pianificazione e la programmazione forestale per arginare la deforestazione».



Lo afferma Donatella Spano, assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna e coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia nella Conferenza delle Regioni, che ha inviato una lunga relazione in occasione della visita di audit in Italia della Corte dei conti europea proprio sul rischio di desertificazione nell'Unione europea. All’incontro, al Ministero dell’Ambiente, hanno partecipato il direttore l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Alberto Piras ed il direttore del Dipartimento MeteoClimatico dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Giuseppe Bianco.



La Regione Sardegna si è dotata di strumenti utili al contrasto della desertificazione. «Vigiliamo su diversi punti, dal monitoraggio delle zone a rischio, al contrasto all’erosione costiera con 14,5milioni di euro in undici Comuni sardi sino alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici - evidenzia Spano - Abbiamo definito alcune buone pratiche e lavoriamo bene anche nella Cabina di regia regionale, istituita nel 2016 per garantire una procedura unitaria e coordinata di previsione, monitoraggio e controllo delle disponibilità e delle utilizzazioni idriche. La nostra Protezione civile è andata in soccorso ad animali o persone in caso di calamità naturale per siccità dichiarata e si è dotata di una piattaforma informatica per meglio gestire gli interventi dopo che la Direzione generale dell’Adis le ha attribuito il ruolo di pianificare la fornitura di acqua potabile agli enti richiedenti».



Di grande rilevanza l’argomento clima. «Stiamo marciando senza sosta per le migliori strategie di adattamento al clima», sottolinea l’assessore regionale, ricordando come le proiezioni climatiche per l’Isola segnino un aumento della temperatura rispetto al trend del passato ed una diminuzione della media annua di precipitazioni: «I cambiamenti delle condizioni climatiche interessano settori chiave per l'economia sarda, come agricoltura e turismo, perché possono alterare la produttività agricola, in termini di quantità e qualità dei prodotti, l’approvvigionamento idrico e il regime idrologico, con implicazioni per la disponibilità delle risorse idriche. La Sardegna – conclude Donatella Spano - è regione capofila al Tavolo interregionale sull’adattamento e continueremo secondo l’approccio definito in quanto è necessario che le politiche regionali e locali producano pianificazioni e programmazioni coerenti con i documenti strategici nazionali, ossia la Strategia e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici».



