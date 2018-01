Condividi | Red 19:38 Sono oltre 5.500, su quasi 15mila iscritti, i candidati selezionati per i colloqui che si svolgeranno nella manifestazione della Regione autonoma della Sardegna dedicata alle politiche attive per il lavoro, che prenderà il via domani, alla Fiera della Sardegna, a Cagliari Al via il Sardinian Job day 2018



CAGLIARI - Sono oltre 5.500, su quasi 15mila iscritti, i candidati selezionati per i colloqui che si svolgeranno al Sardinian job day, la manifestazione della Regione autonoma della Sardegna dedicata alle politiche attive per il lavoro, che prenderà il via domani, mercoledì 24 gennaio, alla Fiera della Sardegna, a Cagliari. Nella due giorni di seminari, convegni ed approfondimenti promossa dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro), oltre 160 aziende di tutti i settori economici, primo tra tutti il turismo, svolgeranno con l’aiuto di operatori qualificati i colloqui per un totale di oltre 3.200 posizioni aperte. Per i colloqui del primo giorno, sono poco più di 2.900 i curriculum scelti, nella seconda giornata saranno invece 2.400 i candidati in fila per le selezioni, mentre sono 144 i candidati per i colloqui di lavoro all’estero.



Alle 10, sarà il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ad inaugurare la manifestazione, accompagnato in un giro di saluto alle aziende ed alle istituzioni presenti, dal presidente della Regione Francesco Pigliaru, dall’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura, dal direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi e dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda. A seguire, nel Palazzo dei Congressi, il ministro ed il governatore parteciperanno al convegno “Le riforme del lavoro e gli effetti sulla Sardegna. Come stabilizzare la crescita occupazionale”, aperto dai saluti di Zedda ed introdotto dall’intervento di Temussi, cui parteciperà anche il presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro Maurizio Dal Conte. Nel pomeriggio, spazio alle testimonianze di personaggi del mondo dell’impresa e del lavoro Flavio Manzoni, direttore del Design Ferrari, ed Alberto Onetti, fondatore e ceo di Mind the bridge, che racconteranno, introdotti ed intervistati da Giuseppe Deiana (L’Unione Sarda), le sfide affrontate e le competenze trasversali acquisite. Durante tutta la giornata, i padiglioni della Fiera ospiteranno i seminari ed i laboratori organizzati in collaborazione con enti di formazione, università ed associazioni sui temi della ricerca attiva del lavoro.



Al Sardinian job day parteciperanno anche undici servizi per l’impiego pubblici di nove Paesi europei (Germania, Spagna, Francia, Belgio, Polonia, Slovenia, Portogallo, Romania e Finlandia), a conferma della propensione sempre maggiore dell’Aspal a stringere collaborazioni con le best practice a livello internazionale. E la manifestazione sarà l’occasione, alle 15.30, per la firma di un protocollo di intesa tra il direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi ed il responsabile del Wup, l’ufficio regionale per il lavoro di Cracovia, in Polonia attività di collaborazione e scambio di metodologie e prassi per migliorare i servizi offerti in entrambi i Paesi.



