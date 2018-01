Condividi | M.P. 17:12 Domani, mercoledì 24 gennaio, intorno alle ore 11, arriverà in piazza Umberto I per incontrare il sindaco Sean Wheeler Gira il mondo in bici: River 81enne fa tappa a Porto Torres



PORTO TORRES - Da diciotto anni in sella alla sua bicicletta sta visitando il mondo. Il ciclista polacco ottantunenne Janus River, ha un obiettivo a lungo termine: arrivare sulla due ruote a Pechino entro il 2028. In questi anni ha pedalato per 152 Paesi ed ha percorso chilometri come se avesse fatto otto volte il giro del mondo.



Dopo l’Italia, il suo programma è dirigersi verso il Venezuela con una nave bananiera che salperà nel 2019 dal porto di Genova. Pedalerà fino in Patagonia, poi attraverserà l’Oceano fino in Australia, quindi sarà arrivato il momento di toccare il suolo cinese. L’organizzazione è uno dei suoi punti forte, così come la comunicazione della sua impresa e la tenacia portata avanti nella sua vita.



