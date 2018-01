Condividi | Mariangela Pala 19:15 D´ora in poi le auto non potranno accedere nel molo turistico “Ex Marina Turritana” per motivi di sicurezza Porto turistico: la Capitaneria vieta l´accesso alle auto



PORTO TORRES - D'ora in poi le auto non potranno accedere nel molo turistico “Ex Marina Turritana” per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa questa mattina dal comandante della Capitaneria di porto, Emilio Del Santo che ha convocato un tavolo con l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'amministrazione del Comune di Porto Torres con l'obiettivo di discutere e affrontare le criticità dell'approdo turistico “Ex Marina Turritana” da due anni senza una gestione capace di affrontare le criticità di quell'area.



Un provvedimento che dovrà essere comunicato a tutti i soggetti coinvolti, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale. La riunione è servita per condividere le azioni che saranno intraprese dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità di sistema portuale.



In prima battata, è stato deciso che si procederà a interdire l'accesso veicolare all'approdo, con l'intento di salvaguardare l'incolumità di persone e beni. Conseguentemente, la Capitaneria di Porto provvederà ad abrogare l'ordinanza, emanata per ragioni congiunturali e d'urgenza, che di fatto impedirà la legittimazione all'ormeggio delle unità navali. Questo provvedimento sarà preso contestualmente alla predisposizione del nuovo bando a cura dell'Authority per affidare la gestione di un molo, quello turistico che manca da due anni di un concessionario per gestire la struttura portuale priva di tutti i servizi essenziali per garantire la sicurezza.