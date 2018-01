Condividi | M.P. 21:06 La Provincia di Sassari ha comunicato la chiusura temporanea al transito a tutti i veicoli tra il km 8+300 e il km 11+000 circa, nella strada provinciale 56 tratto "Truncu Reale"- sulla ex Ss 131" Linea Sassari-Porto Torres: Sp 56 interrotta per lavori



SASSARI - La Provincia di Sassari ha comunicato la chiusura temporanea al transito a tutti i veicoli tra il km 8+300 e il km 11+000 circa, nella strada provinciale 56 tratto "Truncu Reale"- sulla ex Ss 131". Con decorrenza dalle ore 21.30 del giorno 26 gennaio e sino alle ore 5.30 del giorno 27 gennaio 2018, nella Sp 56, precisamente tra il km 8+300 (bivio con la SV Maccia Guletta) e il km 11+000 circa (bivio con la ex Ss 131), è stata disposta la chiusura al transito a tutti i veicoli.



Il divieto è stato disposto onde consentire l'effettuazione dei lavori urgenti di manutenzione dell'armamento ferroviario della linea Sassari - Porto Torres in corrispondenza del passaggio a livello presente lungo la Sp 56 al km 9+650 circa, lavori da eseguire per conto della Rete ferroviaria italiana. SASSARI - La Provincia di Sassari ha comunicato la chiusura temporanea al transito a tutti i veicoli tra il km 8+300 e il km 11+000 circa, nella strada provinciale 56 tratto "Truncu Reale"- sulla ex Ss 131". Con decorrenza dalle ore 21.30 del giorno 26 gennaio e sino alle ore 5.30 del giorno 27 gennaio 2018, nella Sp 56, precisamente tra il km 8+300 (bivio con la SV Maccia Guletta) e il km 11+000 circa (bivio con la ex Ss 131), è stata disposta la chiusura al transito a tutti i veicoli.Il divieto è stato disposto onde consentire l'effettuazione dei lavori urgenti di manutenzione dell'armamento ferroviario della linea Sassari - Porto Torres in corrispondenza del passaggio a livello presente lungo la Sp 56 al km 9+650 circa, lavori da eseguire per conto della Rete ferroviaria italiana.