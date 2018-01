Condividi | Red 9:23 Giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, si terranno nei quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia due incontri pubblici, promossi dall’Amministrazione comunale, rivolti ad operatori economici e residenti, finalizzati all’avvio del percorso di costituzione di Centri commerciali naturali Ccn: incontri pubblici ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, si terranno nei quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia due incontri pubblici, promossi dall’Amministrazione comunale, rivolti ad operatori economici e residenti, finalizzati all’avvio del percorso di costituzione di Centri commerciali naturali. Valorizzare lo sviluppo dei quartieri, attraverso anche la promozione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni, operare in maniera congiunta e dialogare in modo organizzato con l’Amministrazione comunale, partecipando ai tavoli di sviluppo del territorio, sono alcuni dei principali punti di forza della costituzione dei Ccn, che verranno presentati e discussi durante gli incontri.



Il primo incontro si terrà giovedì 1, alle 14.45, nelle sale del Bar Agorà, nel quartiere di Sant’Agostino. Il secondo incontro, è in programma venerdì 2, alle 15, nel salone parrocchiale della chiesa di San Giuseppe, nel quartiere della Pietraia. Numerosi operatori hanno già confermato la loro partecipazione agli incontri.



