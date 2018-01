Condividi | Red 22:38 Tensione nel Consiglio comunale turritano tra attivisti del Movimento ed ex pentastellati. Marco Boscani annuncia in aula il suo addio al gruppo consiliare. All´uscita, lo scontro tra le parti Sassari: scazzottata a 5 Stelle



SASSARI – Rissa davanti all'aula del Consiglio comunale di Sassari, tra attivisti del Movimento 5 stelle ed ex pentastellati. In apertura di seduta, il consigliere Marco Boscani ha annunciato l'addio al gruppo consigliare del M5s ed il suo ingresso nel gruppo misto di minoranza.



Alla base dell'addio, la non condivisione della gestione delle Parlamentarie per le Elezioni Politiche di domenica 4 marzo. Successivamente, Boscani è uscito dall'aula per incontrare la stampa, accompagnato da alcuni ex militanti del Movimento, tra cui Marco Casu.



