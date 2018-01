Condividi | Red 23:21 Il Banco di Sardegna Sassari conquista il Game 12 della Basketball champions league imponendosi per 93-78 sui lituani della Juventus Utena, sul parquet del PalaSerradimigni Basket: la Dinamo torna alla vittoria



SASSARI - Torna a sorridere il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, nel primo dei due impegni casalinghi in agenda, si impone con autorità sulla Juventus Utena. 93-78 il risultato per gli uomini di coach Federico Pasquini, che hanno battuto la compagine lituana sul parquet del PalaSerradimigni, nel Game 12 della Basketball champions league. Da domani, mercoledì 24 gennaio, la squadra sassarese lavorerà in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà li vedrà in campo sabato 27, contro l’Auxilium Torino.



Federico Pasquini manda in campo Devecchi, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara, coach Urbonas risponde con Ireland, Siksnius, Komiienko, Buterlevicius e Dendy. Avvio con un mini break di 4punti per il Banco, Utena risponde bombardando dall’arco con Komiienko e Buterlevicius: gli ospiti mettono la testa avanti grazie a ottime percentuali al tiro. Pierre ferma il parziale lituano dall’arco, Planinic si unisce alla causa con canestro and one e Spissu si iscrive a referto dalla lunetta. La bomba di Bamforth chiude il primo quarto 19-23. Ma i sassaresi non ci stanno e piazzano il break che permette loro di mettere la testa avanti: apre le danze Hatcher dalla lunga distanza, lo seguono Pierre e Planinic. Bamforth mette la firma sul massimo vantaggio dai 6,75 con la bomba del 33-26. Reazione lituana che, condotta da Bickauskis, Dendy e Komiienko, si riporta a contatto. Il match si fa una danza punto a punto. Il Banco trova un mini allungo con Bamforth che chiude il primo tempo 47-44.



Al rientro dall’intervallo lungo, Bamforth conduce i suoi mettendo a segno un break di 8-4. I padroni di casa conducono la terza frazione per lunghi tratti, Planinic fa sentire i muscoli in area e scrive il nuovo massimo vantaggio in doppia cifra. Utena prova ad accorciare le distanze con Gaines e Guscikas, ma la difesa biancoverde concede pochissimo. Al 30’, il tabellone dice 69-55. I sassaresi proseguono la loro corsa bombardando dall’arco con Spissu, Bamforth e lavorando bene in postbasso con Planinic. Utena tenta di riportarsi in partita con Guscikas, ma il Banco conduce il match. Planinic supera l’high in maglia Dinamo di domenica scorsa firmando 21punti. Al PalaSerradimigni finisce 93-78.



«Abbiamo approcciato male – commenta Pasquini - forse perché avevamo ancora delle tossine mentali e ci sono voluti un paio di contropiedi per scioglierci. Poi siamo stati bravi a lavorare bene a livello difensivo e anche nelle letture a zona mista. Sono contento che li abbiamo tenuti a 34punti nel secondo tempo e questo è il tipo di atteggiamento e di energia che ci volevano. Sono anche molto contento che non siamo entrati nel panico negli ultimi 5', mantenendo lucidità e concentrazione fino alla fine». «La chiave di lettura di questa nostra sconfitta è che abbiamo perso il ritmo delle rotazioni. Abbiamo fatto molta fatica sulla zona piazzata da Sassari – sottolinea coach Zydrunas Urbonas - soprattutto nel pitturato. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, della mia squadra, penso che oggi abbiamo lottato contro una delle squadre con miglior budget nella Basketball champions league, mentre noi siamo la più povera. Abbiamo avuto una chance e anche se forse non l’abbiamo sfruttata al meglio siamo comunque soddisfatti». «E’ stata una partita segnata da up&down – commenta Scott Bamforth - non abbiamo iniziato bene ma poi ci siamo ripresi. Abbiamo giocato duro e soprattutto abbiamo fatto un grande lavoro di squadra». «Non è mai piacevole perdere, penso che avremmo potuto fare di meglio dal punto di vista offensivo, soprattutto nei rimbalzi. Spiace perché non abbiamo giocato come avremmo dovuto», conclude l’ala lituana Arvydas Siksnius.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-JUVENTUS UTENA 93–78:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, Gallizzi, Bamforth 28, Planinic 21, Devecchi, Pierre 17, Jones 9, Hatcher 8, Polonara 2, Picarelli, Tavernari 3. Coach Federico Pasquini.

JUVENTUS UTENA: Gaines 10, Bickauskis 5, Ireland 8, Siksnius 16, Guscikas 12, Komiienko 14, Buterlevicius 3, Dendy 4, Flowers 6, Kupsas. Coach Zydrunas Urbonas.

PARZIALI: 19-23, 47-44, 69-55.



