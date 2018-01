Condividi | M.P. 9:21 Nella piazza Umberto I si brancola nel buio. Ormai da cinque giorni le luci dei lampioni che illuminano la piazza centrale sede del Palazzo comunale non rispondono ai comandi e nessuno si è preoccupato di riattivare il sistema di illuminazione pubblica Luci spente: in piazza Umberto I si brancola nel buio



PORTO TORRES - Nella piazza Umberto I si brancola nel buio. Ormai da cinque giorni le luci dei lampioni che illuminano la piazza centrale sede del Palazzo comunale non rispondono ai comandi e nessuno si è preoccupato di riattivare il sistema di illuminazione pubblica.



Nella penombra a stento è possibile attraversare la zona, considerata luogo di incontro per scambiarsi due chiacchiere, invece non è gradevole neppure sedersi nelle panchine. Una zona al buio illuminata solo dalle luci che di riflesso giungono dai locali, cornice di un’area che dovrebbe godere almeno di quel privilegio.



Il disservizio, terreno fertile per il degrado e per i malintenzionati, è stato segnalato dal consigliere comunale Claudio Piras all’ufficio tecnico comunale. L’amministrazione aveva annunciato ai cittadini un nuovo sistema di illuminazione più efficiente e a basso consumo. Ma per ora i segnali non sono confortanti. Anzi non arrivano proprio, e dopo cinque giorni non sopraggiungono neppure le riparazioni in grado di ripristinare una situazione di maggiore sicurezza. PORTO TORRES - Nella piazza Umberto I si brancola nel buio. Ormai da cinque giorni le luci dei lampioni che illuminano la piazza centrale sede del Palazzo comunale non rispondono ai comandi e nessuno si è preoccupato di riattivare il sistema di illuminazione pubblica.Nella penombra a stento è possibile attraversare la zona, considerata luogo di incontro per scambiarsi due chiacchiere, invece non è gradevole neppure sedersi nelle panchine. Una zona al buio illuminata solo dalle luci che di riflesso giungono dai locali, cornice di un’area che dovrebbe godere almeno di quel privilegio.Il disservizio, terreno fertile per il degrado e per i malintenzionati, è stato segnalato dal consigliere comunale Claudio Piras all’ufficio tecnico comunale. L’amministrazione aveva annunciato ai cittadini un nuovo sistema di illuminazione più efficiente e a basso consumo. Ma per ora i segnali non sono confortanti. Anzi non arrivano proprio, e dopo cinque giorni non sopraggiungono neppure le riparazioni in grado di ripristinare una situazione di maggiore sicurezza.