Salvini si scaglia su Arru e migranti



Il leader della Lega, Matteo Salvini, ribatte alle dichiarazioni dell´assessore regionale alla Sanita, Luigi Arru (Pd) e fa un affondo pesantissimo su migranti e Centrosinistra. Quelle di marzo - dice - non sono elezioni politiche, ma è la scelta su un modo diverso di concepire la vita. «Chi sceglie la Boldrini ha dei problemi» chiosa tra gli applausi