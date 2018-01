Condividi | A.S. 18:52 Al via dalla fine del mese di marzo i collegamenti Eurowings dall´aeroporto Costa Smeralda di Olbia diretti a Norimberga. Il volo sarà operato col Boeing 737-800 ricevuto in leasing da Tuifly Eurowings vola da Olbia a Norimberga



OLBIA - Per dar vita ad un’offerta veramente capillare in Germania e Austria, Eurowings inserisce fra le proprie basi anche l’aeroporto di Norimberga, dove stazionerà un aeromobile della compagnia in più rapida crescita in Europa, che opererà da fine marzo voli per Catania, Olbia, Palma di Maiorca, Creta, diventando la dodicesima base. Inoltre la rotta Berlino/Tegel-Norimberga si arricchirà di un volo ulteriore alla domenica sera.



Le nuove rotte di Norimberga saranno operate con un Boeing 737-800, ricevuto in leasing da Tuifly, con le seguenti frequenze settimanali: otto volte per Palma di Maiorca, due volte per Catania e Olbia e di lunedì e venerdì per Creta. Con lo stazionamento di un aeromobile la compagnia contribuisce all’incremento dei posti di lavoro nell’industria aeronautica a Norimberga. Circa 30 assistenti di volo collaborano direttamente con Eurowings e molti altri collaborano con l’aeroporto grazie alla nuova offerta di voli.



«Con oltre 30 milioni di passeggeri trasportati l’anno scorso, Eurowings è diventata la terza compagnia low-cost in Europa. Questa posizione verrà consolidata quest’anno con un’ulteriore crescita dalla Germania e dall’Austria. Dopo aver inaugurato molte nuove rotte da Monaco completiamo la nostra offerta nella Germania meridionale con il collegamento di Norimberga. Ci aspettiamo una partenza sfolgorante a Norimberga soprattutto grazie ai voli per Maiorca e per le altre destinazioni turistiche» ha commentato Oliver Wagner, Ceo di Eurowings. Commenti OLBIA - Per dar vita ad un’offerta veramente capillare in Germania e Austria, Eurowings inserisce fra le proprie basi anche l’aeroporto di Norimberga, dove stazionerà un aeromobile della compagnia in più rapida crescita in Europa, che opererà da fine marzo voli per Catania, Olbia, Palma di Maiorca, Creta, diventando la dodicesima base. Inoltre la rotta Berlino/Tegel-Norimberga si arricchirà di un volo ulteriore alla domenica sera.Le nuove rotte di Norimberga saranno operate con un Boeing 737-800, ricevuto in leasing da Tuifly, con le seguenti frequenze settimanali: otto volte per Palma di Maiorca, due volte per Catania e Olbia e di lunedì e venerdì per Creta. Con lo stazionamento di un aeromobile la compagnia contribuisce all’incremento dei posti di lavoro nell’industria aeronautica a Norimberga. Circa 30 assistenti di volo collaborano direttamente con Eurowings e molti altri collaborano con l’aeroporto grazie alla nuova offerta di voli.«Con oltre 30 milioni di passeggeri trasportati l’anno scorso, Eurowings è diventata la terza compagnia low-cost in Europa. Questa posizione verrà consolidata quest’anno con un’ulteriore crescita dalla Germania e dall’Austria. Dopo aver inaugurato molte nuove rotte da Monaco completiamo la nostra offerta nella Germania meridionale con il collegamento di Norimberga. Ci aspettiamo una partenza sfolgorante a Norimberga soprattutto grazie ai voli per Maiorca e per le altre destinazioni turistiche» ha commentato Oliver Wagner, Ceo di Eurowings.