A.S. 19:32 Lega Nord di Matteo Salvini e ciò che rimane del Partito Sardo d´Azione stringono a Cagliari il patto elettorale per le politiche di marzo ma nell´Isola le polemiche si rincorrono. Durissimo il senatore Uras: Si scrive così una pagina triste nella storia gloriosa del partito di Lussu e Mario Melis «Pagina triste di una storia gloriosa»



CAGLIARI - «Si scrive così una pagina triste nella storia gloriosa del partito di Lussu e Mario Melis». E' il commento del senatore sardo Luciano Uras sull'alleanza Psd'Az-Lega [



Per Uras nulla è più lontano dalla radice politica, dalla sensibilità e dalla cultura sardista di quel partito italiano: «La lega pratica linee politiche fondate sull’esasperazione di sentimenti di discriminazione razziale, pratica la demolizione dei principi di solidarietà umana, applaude ai rigurgiti autoritari e nazionalisti del lepenismo transalpino».



