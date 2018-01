Condividi | Red 22:09 Le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias e quelle della Tenenza di Sanluri hanno concluso due attività di controllo finalizzate al contrasto del lavoro nero ed irregolare Individuati due lavoratori in nero nel Cagliaritano



IGLESIAS - Le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias e quelle della Tenenza di Sanluri hanno concluso due attività di controllo finalizzate al contrasto del lavoro nero ed irregolare. Al termine delle operazioni, sono stati individuati due lavoratori in nero, irregolarmente impiegati, rispettivamente, in uno studio professionale di Carbonia ed in un'azienda agricola di Pula.



Nello specifico, le attività hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato intento a svolgere la propria attività lavorativa, figuravano persone prive di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo, circostanza che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.



