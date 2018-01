Condividi | Red 7:42 In programma questa mattina, nell´Aula Segno del Dipartimento di Giurisprudenza, la presentazione del volume “L´interpretazione contrattuale: dal Diritto romano agli ordinamenti europei” Diritto: Aldo Petrucci a Sassari



SASSARI – Oggi (giovedì), alle 10.30, nell'Aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari, in Viale Mancini 5, è in programma la conferenza “L'interpretazione del contratto: dal Diritto romano agli ordinamenti europei e oltre”. L'incontro è organizzato dalle cattedre di Fondamenti del Diritto europeo, Istituzioni di Diritto romano e diritto privato romano e si aprirà con i saluti del rettore Massimo Carpinelli e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Gianpaolo Demuro.



Interverranno Rosanna Ortu, Luigi Nonne (Università di Sassari) e Petrucci, ordinario di Diritto romano all'Università di Pisa. Durante la mattinata, Aldo Petrucci presenterà il volume “Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I” (G.Giappichelli editore, Torino 2018).



Nato a Roma nel 1957, Petrucci si è laureato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza nel 1981. Nel 1990, ha conseguito il dottorato di ricerca ed è stato ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata. La sua carriera accademica come professore si è svolta interamente all'interno della Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, dal 1998 come professore associato e poi, dal 2000, come professore ordinario di Diritto romano. I suoi interessi scientifici si sono dapprima indirizzati al diritto pubblico romano, in particolare ai settori dell'organizzazione del territorio e dell'assetto costituzionale. Parallelamente, ha dedicato la propria attenzione all'analisi giuridica delle attività bancarie e commerciali nel mondo romano tra i secoli II a.C.-III d.C. In tempi più recenti, le sue ricerche si sono rivolte ai fondamenti storici del diritto contrattuale europeo.