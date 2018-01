Condividi | Red 9:27 Questa sera, esordio in casa per la compagine che disputa il torneo Open Uisp Sardegna, che ospiteranno la capolista Tavoni masters Sassari al PalaManchia. Inizia il girone di ritorno per la squadra Fip che giocano sul parquet dell´Ichnos Nuoro Basket: nuovi impegni per la Gabetti



ALGHERO - Dopo aver disputato tutte le partite dall'inizio del campionato Open Uisp Sardegna in trasferta, la Gabetti Alghero gioca oggi (giovedì) il primo match della stagione in casa. Grazie alla disponibilità della squadra femminile, i rossi della Riviera del Corallo hanno a disposizione il parquet del PalaManchia, alle 21, per la sfida contro la capolista Tavoni masters Sassari. Per quanto riguarda la squadra che milita nel campionato di Promozione maschile della Fip, invece, la prima giornata di ritorno del girone unico nord Sardegna prevede la trasferta sul campo dell'Ichnos Nuoro.



La coppia di allenatori Cossu-Cabras ha a disposizione praticamente tutto il roster per provare a fermare la corsa vincente degli avversari biancoblu. Si tratta di una sfida sicuramente ostica: gli ospiti arrivano da cinque vittorie in altrettante gare, da soli in vetta alla classifica ed imbattuti, mentre il ruolino di marcia della Gabetti è di tre successi ed una sola sconfitta.



All'andata, tra le mura amiche, la squadra di coach Cardone non ha avuto grandi difficoltà a guadagnare i due punti in palio, in questa trasferta però dovrà fare a meno di Soddu fermo per un lungo infortunio ed è in forse anche la presenza di Moretti. Nuoro è la squadra più giovane del campionato ed è ancora a corto di succesi, ma coach Moro farà di tutto per centrare l'obbiettivo proprio in casa. Commenti ALGHERO - Dopo aver disputato tutte le partite dall'inizio del campionato Open Uisp Sardegna in trasferta, la Gabetti Alghero gioca oggi (giovedì) il primo match della stagione in casa. Grazie alla disponibilità della squadra femminile, i rossi della Riviera del Corallo hanno a disposizione il parquet del PalaManchia, alle 21, per la sfida contro la capolista Tavoni masters Sassari. Per quanto riguarda la squadra che milita nel campionato di Promozione maschile della Fip, invece, la prima giornata di ritorno del girone unico nord Sardegna prevede la trasferta sul campo dell'Ichnos Nuoro.La coppia di allenatori Cossu-Cabras ha a disposizione praticamente tutto il roster per provare a fermare la corsa vincente degli avversari biancoblu. Si tratta di una sfida sicuramente ostica: gli ospiti arrivano da cinque vittorie in altrettante gare, da soli in vetta alla classifica ed imbattuti, mentre il ruolino di marcia della Gabetti è di tre successi ed una sola sconfitta.All'andata, tra le mura amiche, la squadra di coach Cardone non ha avuto grandi difficoltà a guadagnare i due punti in palio, in questa trasferta però dovrà fare a meno di Soddu fermo per un lungo infortunio ed è in forse anche la presenza di Moretti. Nuoro è la squadra più giovane del campionato ed è ancora a corto di succesi, ma coach Moro farà di tutto per centrare l'obbiettivo proprio in casa.