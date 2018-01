Condividi | Red 10:03 Alcuni ragazzi della società giallorossa hanno partecipato a Cagliari ad un clinic con lo “Special One del calcio a 5”. Bene l’amichevole con la Ichnos Sassari, compagine che disputa il campionato di serie C1 La Futsal Alghero a lezione da Colini



ALGHERO - Una giornata all’insegna di tattica e pratica quella trascorsa, domenica, da una piccola delegazione della Futsal Alghero, che ha preso parte a Cagliari al clinic “L’evoluzione tattica del futsal e le difese individuali”, tenuto da uno degli allenatori di calcio a 5 più vincenti del panorama italiano. Si tratta di Fulvio Colini, che nella sua carriera ha vinto quattro scudetti, cinque Coppa Italia, sei Supercoppe ed una Coppa Uefa. Per la Futsal Alghero un’ottima occasione di confronto e soprattutto apprendimento, che risulterà utile per il prosieguo della stagione e per il futuro.



Così come sono risultate particolarmente utili le due amichevoli disputate contro Futsal Ossi (compagine che milita nel campionato di serie A2), a dicembre, e contro la Ichnos Sassari (serie C1), nei giorni scorsi. In quest’ultimo caso, ottima prestazione della squadra, come ammesso dall’allenatore giallorosso Fabio Cossu, coronata da una vittoria. «Ci siamo tolti qualche soddisfazione, seppure in amichevole – afferma Cossu – Sono contento dei ragazzi. Si cresce, si assimilano e si recepiscono i movimenti. Ci prepariamo a una ripresa di alcune nozioni fatte a inizio campionato per proseguire con il programma prefissato».



Ed è ripresa, intanto, la stagione del Pgs. Martedì, la squadra è tornata in campo per il campionato Indoor e ha battuto Style 1 con il punteggio di 5-4. Di Mucelli, Trentadue (autore di una tripletta) e dello stesso Cossu i gol che hanno consentito ai giallorossi di restare a punteggio pieno. «E’ stata una vittoria importante con una buona prestazione, seppure macchiata da qualche movimento non corretto. Ma la vittoria è quello che conta, ora continuiamo a fare bene e divertirci», queste le parole dell’allenatore della Futsal Alghero.



