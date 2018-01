Condividi | Red 17:06 Ieri mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e gli assessori regionali del Lavoro e dell’Industria Virginia Mura e Maria Grazia Piras hanno incontrato una delegazione dei lavoratori dell´azienda ed una delegazione di sindaci del Medio Campidano per discutere della vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro Keller: incontro a Cagliari col ministro



CAGLIARI – Ieri mattina (mercoledì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e gli assessori regionali del Lavoro e dell’Industria Virginia Mura e Maria Grazia Piras hanno incontrato una delegazione dei lavoratori della Keller ed una delegazione di sindaci del Medio Campidano per discutere della vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro.



Nel corso dell’incontro, sono state ricordate le ultime tappe del percorso intrapreso da Regione e Mise per verificare le condizioni di un eventuale rilancio della fabbrica che produceva carrozze ferroviarie.



La Keller è ancora sul mercato e ci sono gruppi imprenditoriali che hanno manifestato interesse a rilevare gli impianti, per i quali, grazie all’intervento dell’Assessorato regionale dell’Industria, è stata scongiurata la vendita frazionata dei beni. In attesa che si definisca la fase di scouting, al Ministero del Lavoro gli ex dipendenti hanno chiesto un intervento per risolvere le questioni che riguardano l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come già avvenuto nel 2017. L’obiettivo è di non disperdere le professionalità dei lavoratori, altamente specializzati nella realizzazione e nella manutenzione di carrozze ferroviarie.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (mercoledì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e gli assessori regionali del Lavoro e dell’Industria Virginia Mura e Maria Grazia Piras hanno incontrato una delegazione dei lavoratori della Keller ed una delegazione di sindaci del Medio Campidano per discutere della vicenda che riguarda lo stabilimento di Villacidro.Nel corso dell’incontro, sono state ricordate le ultime tappe del percorso intrapreso da Regione e Mise per verificare le condizioni di un eventuale rilancio della fabbrica che produceva carrozze ferroviarie.La Keller è ancora sul mercato e ci sono gruppi imprenditoriali che hanno manifestato interesse a rilevare gli impianti, per i quali, grazie all’intervento dell’Assessorato regionale dell’Industria, è stata scongiurata la vendita frazionata dei beni. In attesa che si definisca la fase di scouting, al Ministero del Lavoro gli ex dipendenti hanno chiesto un intervento per risolvere le questioni che riguardano l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come già avvenuto nel 2017. L’obiettivo è di non disperdere le professionalità dei lavoratori, altamente specializzati nella realizzazione e nella manutenzione di carrozze ferroviarie.Nella foto: un momento dell'incontro