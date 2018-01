Condividi | Red 7:17 «Un bene identitario di grande pregio che rimane nel territorio, acquistato da un soggetto ormai storicamente inserito nella realtà locale e che potrà ora essere ulteriormente valorizzato», dichiara l’assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci Sbs, venduta la Villa del Presidente



ARBOREA - «Siamo molto soddisfatti. La vendita della Villa del Presidente della Sbs alla Banca di Arborea è un’ottima notizia: un bene identitario di grande pregio che rimane nel territorio, acquistato da un soggetto ormai storicamente inserito nella realtà locale e che potrà ora essere ulteriormente valorizzato», dichiara l’assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci.



La notizia è stata comunicata, ieri mattina (mercoledì), alla Regione autonoma della Sardegna dal liquidatore della Società bonifiche sarde. L’unica offerta è arrivata dalla Banca di Arborea, che per l’acquisto della Villa del Presidente investe 1,5milioni di euro.



Le procedure di vendita saranno perfezionate nelle prossime settimane. «Con il processo di vendita dei beni Sbs ormai pienamente avviato, tutta l’Amministrazione regionale è fortemente impegnata per garantire la valorizzazione e la piena fruizione a vantaggio della comunità locale dei beni ancora in possesso della Regione», conclude Paci.



