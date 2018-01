Condividi | Red 22:32 Non solo Friday tribute night Vol.XIII sul palco della nuova realtà dell´intrattenimento nella Riviera del corallo. In programma venerdì il tributo a Vasco, mentre sabato, spazio ai Puro Malto feat. Barbara Sanna Project Grande musica al Miramare



ALGHERO - Due grandi ritorni al Miramare gastro & music pub: domani, venerdì 26 gennaio "B.d.A. Vasco tribute band", e sabato 27 i "Puro Malto featuring Barbara Sanna Project". Lo scorso fine settimana, la nuova realtà dell'intrattenimento algherese ha ospitato "Una sera con Lucio–Omaggio a Lucio Battisti", uno spettacolo di altissima qualità in cui cinque rinomati musicisti sardi hanno interpretato i brani del grande Battisti viaggiando in tutta la sua l'eterogenea discografia. Sabato scorso, invece, il concerto dei "Cover garden", in cui la band algherese più celebre nell'Isola ha presentato al pubblico l'aggiornamento del progetto attraverso una nuova line-up e un repertorio sempre più attuale.



I prossimi appuntamenti non sono da meno: ancora una volta, il Miramare sceglie di puntare su i più importanti gruppi musicali della Sardegna. Domani, per la rassegna delle migliori tribute band made in Sardinia, Friday tribute night, nella Riviera del corallo lo show dal vivo dei "B.d.A.", storico tributo sardo a Vasco Rossi. La band che prende il nome da uno dei brani più irriverenti del Blasco, "I bambini dell'Asilo", pubblicato nel lontano 1980, negli anni ha avuto l'onore di suonare insieme ai musicisti che hanno accompagnato per una vita Vasco sia in studio, sia sul palco, come Maurizio Solieri, Andrea Braido e Claudio "Gallo" Golinelli.



Il giorno dopo, il palco del locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi ospiterà un concerto in cui due importanti progetti musicali (il longevo trio dei "Puro Malto" e l'applauditissima cantante e pianista Barbara Sanna) si incontrano per un live estremamente ballabile. Come sempre, gli eventi del Miramare gastro & music pub sono ad ingresso libero.



