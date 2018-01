Condividi | M.T. 18:55 Ultimi giorni di frenetiche trattative tra Cagliari, Sassari e Roma. In ballo le candidature per le elezioni politiche di marzo. Giochi quasi chiusi in Forza Italia dove potrebbe spuntarla un´algherese, in lizza dopo Floris per il Senato Giorico punta al Senato, Fi chiude le liste



ALGHERO - Ultimi giorni di frenetiche trattative tra Cagliari, Sassari e Roma per completare la rosa dei candidati di Forza Italia nei collegi della Sardegna dove spetterà indicare il proprio uomo in coalizione. Quattro sui sei collegi uninominali per la Camera dovrebbero andare ai belusconiani, e le indiscrezioni parlano di grosse sorprese. In lizza Ugo Cappellacci (Cagliari), Giuseppe Fasolino (Olbia), Viviana Lantini (Carbonia) e la coordinatrice di azzurra a Sassari Cecilia Cherchi. Stando così le cose, si tratterebbe di un clamoroso smacco per l'algherese Tedde, in campo da mesi alla ricerca della candidatura, e il sassarese Andrea Da Passano, molto vicino all'entourage forzista.



Pochi spazi anche nel collegio nord Sardegna per la Camera dove sarà capolista l'attuale capogruppo in Consiglio regionale, Pietro Pittalis. Dietro di lui è scoppiata la bagarre tra l'avvocato sassarese Gabriele Satta, l'assessora del Comune di Olbia Sabrina Serra e proprio il consigliere regionale Marco Tedde, con però scarse possibilità di elezione.



L'uscente Paolo Vella di casa ad Alghero invece, potrebbe accontentarsi di un posto semi-blindato nel proporzionale del Sud Sardegna, dove ci sarà sì capolista il coordinatore azzurro Ugo Cappellacci, ma essendo candidato anche nell'uninominale, in caso di vittoria libererebbe spazio. Si profilano sorprese anche per il Senato: se nei tre uninominali Forza Italia non dovrebbe esprimere candidato lasciando spazio a Lega-Psd'Az e Fratelli d'Italia (sempre che i Riformatori non decidano di accettare le poche caselle a loro disposizione), nel proporzionale unico dopo l'uscente Emilio Floris (dato per certo), in pole position c'è l'algherese Laura Giorico.