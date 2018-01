Condividi | A.S. 8:29 Confermate le tratte dall´aeroporto di Alghero in direzione Genova, Venezia e Verona. Prima partenza il 15 maggio, ultimo decollo il 7 ottobre. Ecco tutti i collegamenti in calendario Summer Volotea, decollo a maggio



Dal 26 maggio partiranno anche il Genova (programmato tutti i mercoledì e il sabato) e il Verona, che invece sarà tre volte alla settimana (mercoledì, sabato e domenica). Passata l'estate però, è ipotizzabile che la compagnia non lasci Alghero: oltre Venezia, infatti, concorre su Madrid e Napoli per i mesi spalla [ Commenti ALGHERO - Ancora conferme per la summer 2018 in partenza dall'aeroporto di Alghero. Con easyJet Air Nostrum , prepara a toccare terra algherese la compagnia low cost Volotea. Tre le tratte attualmente in calendario.L'Alghero-Genova, l'Alghero-Venezia e l'Alghero-Verona. Primo decollo su Venezia in programma il 15 maggio, con voli trisettimanali il martedì, sabato e domenica. L'ultimo il 7 ottobre 2018, ma essendo questa una delle tratte su cui Volotea ha presentato l'offerta in Regione per concorrere al bando sulla destagionalizzazione, è probabile che il collegamento rimanga operativo anche in bassa stagione.Dal 26 maggio partiranno anche il Genova (programmato tutti i mercoledì e il sabato) e il Verona, che invece sarà tre volte alla settimana (mercoledì, sabato e domenica). Passata l'estate però, è ipotizzabile che la compagnia non lasci Alghero: oltre Venezia, infatti, concorre su Madrid e Napoli per i mesi spalla [ LEGGI ].