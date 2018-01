Condividi | M.V. 9:00 Fibrillazione per la chiusura delle liste da presentare entro lunedì per le elezioni Politiche di marzo. Il senatore uscente Lai, già segretario regionale Pd, dato per certo nell´uninominale a Sassari-Alghero-Porto Torres Ecco i candidati Dem: Silvio Lai a Sassari



SASSARI - Romina Mura nel centro-sud (Francesco Sanna secondo) e Gavino Manca (segue Giovanna Sanna) al nord (Nuoro, Ogliastra, Sassari e Gallura), saranno i due capolista per i collegi plurinominali proporzionali alla Camera dei deputati. Nel collegio plurinominale del Senato farà il capolista il segretario regionale e senatore uscente, Giuseppe Luigi Cucca.



Ancora indecisione sui sei collegi uninominali per la Camera e i tre del Senato. Quelli certi dovrebbero riguardare Sassari (camera) con Silvio Lai in pole position, e Franco Sabatini nel collegio Nuoro-Ogliastra: gli altri quattro uninominali rimangono ancora in bilico tra le tre componenti Dem sarde.



Per Palazzo Madama pare invece certa la ricandidatura di Luciano Uras che correrà nella circoscrizione Sud (Cagliari, Sulcis e Medio Campidano), mentre Ignazio Angioni, anche lui senatore uscente, si presenterà nella circoscrizione del Centro (Oristano, Nuoro e Ogliastra). Braccio di ferro per la candidatura nel collegio Nord (Sassari-Olbia).