Ernesto, lo storico ristorante sulla rotonda di Platamona è in vendita. Si tratta di uno degli otto immobili che il Comune ha messo in vendita Sassari: immobili comunali in vendita



SASSARI - 388.213,32euro è il prezzo con cui il Comune di Sassari mette in vendita lo storico ristorante nella Rotonda di Platamona. Un valore ridotto del 50percento rispetto al costo iniziale, grazie ad una delibera di Giunta del dicembre 2017. La struttura è uno degli otto immobili che l'Amministrazione comunale ha messo in vendita. Sul sito internet istituzionale del Comune, sono pubblicati il bando integrale, l'elenco completo delle strutture disponibili e la modulistica per presentare manifestazione di interesse, entro le 12 di lunedì 12 marzo.



Oltre allo stabile di 665metri quadrati più altri 337 di cortile che affaccia sulla rotonda di Platamona, nell'elenco dei beni ci sono terreni agricoli, appartamenti e locali commerciali in centro. È possibile fare un sopralluogo e visitare i terreni e gli stabili. Il personale del Servizio Patrimonio del Comune ha dato la disponibilità ad accompagnare gli interessati. È sufficiente concordare data e orario telefonando ai numeri 079/279914 -19-22-25-02-42 dalle 9.30 alle 11.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 15.30 alle 17.30 il martedì.



Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle successive procedure di compravendita, che inizieranno solo dopo la scadenza dei termini dell'avviso. Se per uno stesso bene arriveranno più manifestazioni di interesse, tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse all'acquisto saranno contattati. Nel caso in cui per un immobile arrivi un'unica richiesta, l'Amministrazione potrà avviare una trattativa ed eventualmente procedere alla vendita diretta.