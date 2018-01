Condividi | Red 9:34 Bando in scadenza: le nuove attività nel centro storico turritano hanno tempo fino a mercoledì 31 gennaio per richiedere le agevolazioni previste dal regolamento comunale Agevolazioni attività imprenditoriali a Sassari



SASSARI - Scadrà mercoledì 31 gennaio il bando per accedere al contributo per la promozione ed incentivazione alle attività imprenditoriali nel centro storico di Sassari. Si tratta di agevolazioni previste dal regolamento comunale con cui l'Amministrazione favorisce la costituzione e l'insediamento di nuove attività produttive nel centro storico, sostenendone così il rilancio.



Inoltre. il documento disciplina la concessione di contributi alle imprese già operanti o di nuova costituzione che beneficiano dei finanziamenti Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale nel territorio del Comune di Sassari. Le domande per usufruire delle agevolazioni sui tributi comunali Imu, Tasi, Tares/Tari, Tosap e l'imposta sulla pubblicità devono essere presentate al Settore Tributi ed entrate.



