Dem: Lotto, Lai e Manca nel Sassarese



SASSARI - Conferma annunciata per i capolista dei tre collegi più sicuri, i tre proporzionali: il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca nell'unico del Senato (davanti alla deputata uscente Caterina Pes, ad Antonio Ecca e alla ex M5S Paola Pinna), la deputata uscente Romina Mura nel sud Sardegna per la Camera (davanti all'uscente Francesco Sanna, a Rosanna Mura e a Lino Zedda) e Gavino Manca nel Nord per la Camera (davanti all'uscente Giovanna Sanna, al sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini e a Silvana Russel).



Nei sei uninominali per la Camera sono in corsa Luciano Uras (quota Campo progressista) a Cagliari, Romina Mura a Carbonia, il presidente della Commissione Governo del territorio in Consiglio regionale, Antonio Solinas, a Oristano, il presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea sarda, Franco Sabatini a Nuoro, il senatore uscente Silvio Lai a Sassari e Ninni Chessa, capo di gabinetto dell'assessore Argiolas a Olbia.



