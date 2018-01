Condividi | A.S. 15:47 «La “Carta” è più che un semplice documento, è un onere assunto e sottoscritto dall’intero Corpo di Polizia locale», spiega l’assessore alla Polizia locale, Ottavio Ligas Carta servizi per la Polizia a Sennori



SENNORI - Il Comune di Sennori ha istituito la Carta dei servizi della Polizia locale. Il documento ha il doppio scopo di ottimizzare l’organizzazione interna del Corpo di polizia e migliorare i rapporti con il cittadino.



Con la Carta dei servizi infatti la Polizia locale di Sennori si presenta in tutte le sue componenti e funzioni alla città e contemporaneamente propone uno strumento funzionale per tutti coloro che possono avere bisogno dei servizi offerti, pensata per facilitare la comprensibilità e le forme di accesso al procedimento amministrativo del comune, garantendo la massima trasparenza della gestione.



«La "Carta" è più che un semplice documento, è un onere assunto e sottoscritto dall'intero Corpo di Polizia locale», spiega l'assessore alla Polizia locale, Ottavio Ligas. «L'amministrazione, dal canto suo, si impegna ad agevolare e supportare questo percorso di rinnovazione e ammodernamento».