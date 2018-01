Condividi | Red 14:22 Il cantante lirico algherese ha accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di candidarsi nel collegio uninominale 03 Udine-Friuli Venezia Giulia per la Camera dei deputati in occasione delle elezioni politiche di marzo Domenico Balzani candidato alla Camera a Udine



ALGHERO - «Cari amici. Voglio comunicare che ho accettato la proposta del Movimento 5 stelle di candidarmi al collegio uninominale 03 Udine-Friuli Venezia Giulia per la Camera dei deputati. Il Movimento 5 stelle ha ritenuto che io possa rappresentare l'espressione della società civile impegnata e attiva. Alla grande stima riposta dai vertici del movimento nei miei confronti ho deciso di rispondere con il mio impegno. A stima si risponde con stima».



Inizia così la dichiarazione del cantante lirico algherese Domenico Balzani, che comunica via social l'inizio della sua nuova avventura politica. «Naturalmente, come è giusto che sia, mi sono autosospeso dalla carica di vicepresidente di Assolirica, dal Direttivo nazionale del Colap e dal Cda del Conservatorio Tartini di Trieste, dove sono stato incaricato con mandato ministeriale. Il compito che mi aspetta è molto difficile e la campagna elettorale si preannuncia durissima. Ma proprio perchè difficile ho accettato questa sfida, perchè sono certo che sia il momento di mettersi a disposizione».



«Questa è la grande forza del Movimento 5 stelle in queste elezioni, individuare e dare possibilità alle competenze di questo paese di esprimersi e giocare un ruolo importante per costruire un Italia migliore. Vi aggiornerò quotidianamente e vi proporrò i temi della mia campagna. Grazie della vostra attenzione e buona domenica», conclude l'artista algherese.



Nella foto: Domenico Balzani Commenti ALGHERO - «Cari amici. Voglio comunicare che ho accettato la proposta del Movimento 5 stelle di candidarmi al collegio uninominale 03 Udine-Friuli Venezia Giulia per la Camera dei deputati. Il Movimento 5 stelle ha ritenuto che io possa rappresentare l'espressione della società civile impegnata e attiva. Alla grande stima riposta dai vertici del movimento nei miei confronti ho deciso di rispondere con il mio impegno. A stima si risponde con stima».Inizia così la dichiarazione del cantante lirico algherese Domenico Balzani, che comunica via social l'inizio della sua nuova avventura politica. «Naturalmente, come è giusto che sia, mi sono autosospeso dalla carica di vicepresidente di Assolirica, dal Direttivo nazionale del Colap e dal Cda del Conservatorio Tartini di Trieste, dove sono stato incaricato con mandato ministeriale. Il compito che mi aspetta è molto difficile e la campagna elettorale si preannuncia durissima. Ma proprio perchè difficile ho accettato questa sfida, perchè sono certo che sia il momento di mettersi a disposizione».«Questa è la grande forza del Movimento 5 stelle in queste elezioni, individuare e dare possibilità alle competenze di questo paese di esprimersi e giocare un ruolo importante per costruire un Italia migliore. Vi aggiornerò quotidianamente e vi proporrò i temi della mia campagna. Grazie della vostra attenzione e buona domenica», conclude l'artista algherese.Nella foto: Domenico Balzani