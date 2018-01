Condividi | Red 16:55 Allo stadio Enzo Scida, finisce 1-1 il match tra calabresi ed isolani, valido per la 22esima giornata di campionato. Al rigore di Trotta al 28', ha risposto Cigarini nel recupero del primo tempo. Polemiche per il rigore concesso al Crotone, per il rosso a Pisacane e per la rete annullata ai locali nel finale Pari al veleno per il Cagliari a Crotone



PRIMO TEMPO. Sfida con buon agonismo, con punti pesanti in palio in chiave salvezza. All'11', mister Zenga deve già ricorrere alla panchina, sostituendo l'infortunato Stoian con Nalini. Crotone più propositivo, ma non trova l'ultimo tocco. Ammonito Cigarini al 18'. Otto minuti dopo, presunto contatto in area ospite tra Faragò e Nalini. L'arbitro consulta il var e concede il calcio di rigore. Va sul dischetto Trotta, che al 28' spiazza Cragno per l'1-0 del Crotone. Sette minuti dopo, Cordaz salva tutto su una fortuita deviazione in spaccata di Ceccherini, che per anticipare Giannetti ha rischiato l'autorete. Al 38', ci prova Faragò dal limite e Cordaz para in due tempi. Azione vanificata dalla posizione irregolare di Ionita. Sul ribaltamento di fronte, Trotta scende sulla sinistra e mette in mezzo per Ricci, che gira verso la porta da ottima posizione, ma Castan devia in corner. Dopo la battuta dalla bandierina, violento scontro Cragno-Sampirisi e gioco fermo. Al 43', Cragno deve uscire: al suo posto Rafael. Ed il portiere brasiliano tocca subito quel tanto che basta per mandare contro la traversa una conclusione di Nalini dai 20metri. L'arbitro concede 5' di recupero. Subito dopo, Pisacane e Ricci entrano quasi contemporaneamente su un pallone a mezza altezza: per l'arbitro (che va anche a controllare il Var) è fallo del cagliaritano e rosso diretto, ma le immagini sembrerebbero far vedere che è entrato in anticipo ed è lui a toccare la palla. Al 51', punizione-capolavoro di Cigarini ed è 1-1.



SECONDO TEMPO. Le due squadre sono tornate in campo. Tra i padroni di casa, non c'è più Sampirisi: al suo posto Faraoni. Al 52', bella incursione di Benali e Rafael respinge. La difesa del Cagliari libera, ma la palla arriva sui piedi di Martella, che ci prova dai 20metri, con il portiere che alza oltre la traversa. Al 55', giallo a Ricci e Dievo Farias. Al 61', arriva il giallo a Ceccherini. Un minuto dopo, Diego Lopez sostituisce Giannetti con Lykogiannis. La barriera respinge la punizione di Cigarini: il centrocampista ci riprova, ma Cordaz è attento. Al 68', Ricci aggancia bene in area, ma il suo colpo a giro sul palo più lontano è troppo largo. Due minuti dopo, Zenga esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Budimir per Barberis. Ad un quarto d'ora dalla fine, ultimo cambio anche per il Cagliari, con Cigarini che cede il posto ad Andreolli. Ad otto minuti dalla fine, bella girata di Ricci, ma la conclusione è debole e Gabriel blocca agevolmente. Ci prova Mandragora due minuti dopo, ma nei pressi della linea di porta c'è traffico e la palla non entra. Al minuto 86, cross dalla sinistra, Trotta ci arriva di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Ad un minuto dalla fine, punizione di Ricci dalla destra e Ceccherini insacca di testa per il 2-1 del Crotone. Tagliavento va ancora una volta a vedere il Var e stavolta va bene al Cagliari: rete annullata. Dubbi anche su questa decisione dell'arbitro, che concede quattro minuti di recupero. Al 96', si chiude sull'1-1.



CROTONE-CAGLIARI 1-1:

CROTONE: Cordaz, Sampirisi (1'st Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella, Barberis (25'st Budimir), Mandragora, Benali, Ricci, Trotta, Stoian (11' Nalini). Allenatore Walter Zenga.

CAGLIARI: Cragno (43' Rafael), Castan, Ceppitelli, Pisacane, Padoin, Ionita, Cigarini (30'st Andreolli), Dessena, Faragò, Diego Farias, Giannetti (17'st Lykogiannis). Allenatore Diego Lopez.

ARBITRO: Paolo Tagliavento di Terni.

