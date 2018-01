Condividi | Red 18:02 Domani, l´assessore regionale della Sanità parteciperà a “San Giovanni Battista, dalla rinascita una prospettiva futura”, l´incontro organizzato dall´Amministrazione comunale San Giovanni Battista: lunedì, Arru a Ploaghe



PLOAGHE - “San Giovanni Battista, dalla rinascita una prospettiva futura” è il tema dell'incontro organizzato per domani, lunedì 29 gennaio, a Ploaghe, dal Amministrazione comunale, al quale prenderà parte l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru. Oltre all'esponente della Giunta Pigliaru, saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il direttore generale dell'Ats Fulvio Moirano, i rappresentanti sindacali, parlamentari, sindaci e consiglieri regionali del territorio. L'appuntamento è per le 15.30, nell'ex Convento dei Frati Cappuccini, in Via Pietro Salis.



