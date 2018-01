Condividi | Red 19:38 In programma domani mattina, un intervento degli operai del gestore unico idrico. Per permettere i lavori, è prevista la sospensione dell´erogazione dalle 8 alle 11 Abbanoa: lavori nel serbatoio di Gavoi



GAVOI - Verranno effettuati domani, martedì 30 gennaio, i lavori di sostituzione di alcuni pezzi speciali all’interno del serbatoio di accumulo che serve il Comune di Gavoi. Si tratta di un intervento che riveste la massima urgenza, per migliore la quantità e qualità dell’acqua in distribuzione.



Per consentire alle squadre di operare in sicurezza e per portare a termine l’intervento nel più breve tempo possibile, sarà necessario interrompere l’erogazione nella fascia oraria mattutina che va dalle 8 alle 11. La normale distribuzione riprenderà con l’ultimazione dei lavori. Alla ripresa del servizio, non sono comunque esclusi temporanei fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle condotte.



Qualsiasi anomalia potrà comunque essere segnalata al gestore, che da qualche tempo ha potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di ventiquattro ore. In ogni momento, è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800/022040.