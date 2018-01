Condividi | Red 22:07 L’esterno americano arriva alla corte di coach Pasquini per la seconda parte della stagione e sarà a disposizione a partire dalla sfida di domenica contro Reggio Emilia Josh Bostic nuovo acquisto Dinamo



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la chiusura dell’accordo per l’arrivo in casa biancoblu dell’atleta Josh Bostic, che sarà a disposizione di coach Federico Pasquini a partire dalla sfida contro Reggio Emilia, in programma domenica 4 febbraio. Guardia-ala statunitense di 196centimetri per 100chilogrammi, nato il 12 maggio 1987 a Columbus, in Ohio, è un giocatore con gran fiuto del canestro, capace di colpire in diverse situazioni. Ha tiro da 3punti sia dal palleggio e da situazioni di scarico, sia in uscita dai blocchi, rapido e mortifero a prendere il tiro bruciando il difensore sul tempo. Forza e taglia unite alla capacità di sfruttare i mismatch vicino a canestro ne fanno un esterno di grande impatto.



Difensore arcigno e di energia, può cambiare su tutti gli esterni e sui 4 di piccola taglia. Ha buone qualità di passaggio e riesce ad innescare i compagni con l’uso del pickandroll. Può essere utilizzato indifferentemente in entrambe le posizioni, ha qualità per giocare con e senza la palla. Anche in difesa può giocare entrambe le posizioni da esterno e talvolta anche da 4 contro quintetti piccoli. Arriva a Sassari con grandissima motivazione e voglia di mettersi al servizio della squadra per questa seconda parte di stagione, dopo aver scelto in brevissimo tempo la proposta del Banco tra le altre offerte ricevute in queste ultime settimane.



Ha frequentato il College di Findlay, in Ohio, nella Division Two Ncaa. Durante la carriera universitaria, riceve numerosi riconoscimenti personali e varie menzioni nei migliori quintetti di Conference e dell’intera Division. Nell’anno da Senior, trascina Frindlay al titolo Ncaa Division two, con una stagione che lo vede anche player of the year a livello di Conference e di Division. È anche mvp del Gliac tournament. L’esperienza universitaria si chiude con 18,6punti, 6,2rimbalzi, 2,8assist e 2,3recuperi. La sua carriera da professionista inizia nel 2009 in Giappone, dove veste per un anno la canotta dei Kyoto Hannaryz. Dopo una stagione in D-League nel 2010, fa il suo primo passo in Europa per giocare in Belgio nel Belgacom Liege, presentandosi al Vecchio continente come gran realizzatore e chiudendo l’anno come secondo per media punti con 16,7, conditi da 5,7rimbalzi e 2,6assist. Nel 2012/13, è ancora in Belgio, questa volta con la maglia del Mons-Hainaut, dove prende parte anche alla EuroChallange, chiudendo con oltre 13punti di media, quasi 4rimbalzi e 2assist a partita tra campionato e coppa. La stagione seguente inizia in Francia con i colori del Es Chalon e, successivamente, si trasferisce nella Vtb league con lo Spartak San Pietroburgo. Nel 2014/15, viene prima aggregato al training campo con la franchigia Nba dei Golden State warriors e poi ai Detroit pistons, con cui gioca anche due gare di preseason.



Dopo una parentesi in D-League nel gennaio 2015, torna in Belgio per firmare con lo Spirou Charleroi, nelle cui file trova come compagno di squadra il biancoblu William Hatcher. A febbraio 2016, firma con i lettoni del Vef Riga con cui disputa un’ottima Vtb league, chiusa a 12,8punti, 5,4rimbalzi e 3assist di media. Il suo arrivo coincide con le migliori prestazioni del team che portano ad un record di otto vittorie e due sconfitte in campionato, che conducono il Vef Riga alla finale per il titolo con il Valmiera, persa solo a Gara7. Nella serie finale, viaggia a 15punti e 5rimbalzi di media. La scorsa stagione ha vestito la maglia Juve Caserta nella Lba italiana. Con lui in campo, la Pasta Reggia vince undici delle dodici partite stagionali, chiudendo invece con una sola vittoria nelle dieci sfide giocate senza l’esterno americano in campo. Ha iniziato la stagione in corso con la maglia dello Zadar, dove ha preso parte al campionato croato ed all’Aba league, dove è stato primo realizzatore con 19,2punti, 3,5rimbalzi e 4assist. Il 29 dicembre, ha realizzato 38punti nel game di Aba League conto l’Mzt Skopje, dopo la prestazione da 28punti della settimana precedente contro il Cedevita.



Nella foto: Josh Bostic Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la chiusura dell’accordo per l’arrivo in casa biancoblu dell’atleta Josh Bostic, che sarà a disposizione di coach Federico Pasquini a partire dalla sfida contro Reggio Emilia, in programma domenica 4 febbraio. Guardia-ala statunitense di 196centimetri per 100chilogrammi, nato il 12 maggio 1987 a Columbus, in Ohio, è un giocatore con gran fiuto del canestro, capace di colpire in diverse situazioni. Ha tiro da 3punti sia dal palleggio e da situazioni di scarico, sia in uscita dai blocchi, rapido e mortifero a prendere il tiro bruciando il difensore sul tempo. Forza e taglia unite alla capacità di sfruttare i mismatch vicino a canestro ne fanno un esterno di grande impatto.Difensore arcigno e di energia, può cambiare su tutti gli esterni e sui 4 di piccola taglia. Ha buone qualità di passaggio e riesce ad innescare i compagni con l’uso del pickandroll. Può essere utilizzato indifferentemente in entrambe le posizioni, ha qualità per giocare con e senza la palla. Anche in difesa può giocare entrambe le posizioni da esterno e talvolta anche da 4 contro quintetti piccoli. Arriva a Sassari con grandissima motivazione e voglia di mettersi al servizio della squadra per questa seconda parte di stagione, dopo aver scelto in brevissimo tempo la proposta del Banco tra le altre offerte ricevute in queste ultime settimane.Ha frequentato il College di Findlay, in Ohio, nella Division Two Ncaa. Durante la carriera universitaria, riceve numerosi riconoscimenti personali e varie menzioni nei migliori quintetti di Conference e dell’intera Division. Nell’anno da Senior, trascina Frindlay al titolo Ncaa Division two, con una stagione che lo vede anche player of the year a livello di Conference e di Division. È anche mvp del Gliac tournament. L’esperienza universitaria si chiude con 18,6punti, 6,2rimbalzi, 2,8assist e 2,3recuperi. La sua carriera da professionista inizia nel 2009 in Giappone, dove veste per un anno la canotta dei Kyoto Hannaryz. Dopo una stagione in D-League nel 2010, fa il suo primo passo in Europa per giocare in Belgio nel Belgacom Liege, presentandosi al Vecchio continente come gran realizzatore e chiudendo l’anno come secondo per media punti con 16,7, conditi da 5,7rimbalzi e 2,6assist. Nel 2012/13, è ancora in Belgio, questa volta con la maglia del Mons-Hainaut, dove prende parte anche alla EuroChallange, chiudendo con oltre 13punti di media, quasi 4rimbalzi e 2assist a partita tra campionato e coppa. La stagione seguente inizia in Francia con i colori del Es Chalon e, successivamente, si trasferisce nella Vtb league con lo Spartak San Pietroburgo. Nel 2014/15, viene prima aggregato al training campo con la franchigia Nba dei Golden State warriors e poi ai Detroit pistons, con cui gioca anche due gare di preseason.Dopo una parentesi in D-League nel gennaio 2015, torna in Belgio per firmare con lo Spirou Charleroi, nelle cui file trova come compagno di squadra il biancoblu William Hatcher. A febbraio 2016, firma con i lettoni del Vef Riga con cui disputa un’ottima Vtb league, chiusa a 12,8punti, 5,4rimbalzi e 3assist di media. Il suo arrivo coincide con le migliori prestazioni del team che portano ad un record di otto vittorie e due sconfitte in campionato, che conducono il Vef Riga alla finale per il titolo con il Valmiera, persa solo a Gara7. Nella serie finale, viaggia a 15punti e 5rimbalzi di media. La scorsa stagione ha vestito la maglia Juve Caserta nella Lba italiana. Con lui in campo, la Pasta Reggia vince undici delle dodici partite stagionali, chiudendo invece con una sola vittoria nelle dieci sfide giocate senza l’esterno americano in campo. Ha iniziato la stagione in corso con la maglia dello Zadar, dove ha preso parte al campionato croato ed all’Aba league, dove è stato primo realizzatore con 19,2punti, 3,5rimbalzi e 4assist. Il 29 dicembre, ha realizzato 38punti nel game di Aba League conto l’Mzt Skopje, dopo la prestazione da 28punti della settimana precedente contro il Cedevita.Nella foto: Josh Bostic