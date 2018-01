Condividi | Red 7:41 La Giunta regionale e l´Ats rendono operativo il modello della medicina di prossimità per richiedenti asilo Progetto Fami: ok da Giunta ed Ats



CAGLIARI - Nuovo tassello nel sistema di accoglienza ed inclusione dei richiedenti asilo messo a punto dalla Regione autonoma della Sardegna. Da ieri (lunedì), è operativa un'unità mobile di supporto per la realizzazione di interventi nelle strutture di accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici, oltre ai servizi prestati nelle strutture sanitarie preposte. Si tratta di un'azione, promossa dalla Giunta regionale e realizzata dall'Azienda tutela salute, Dipartimento di prevenzione di Cagliari, nell'ambito del progetto finanziato con il Fondo Asilo migrazione del Ministero dell'Interno.



Nell’unità mobile, sarà attiva un'equipe multi-disciplinare che garantirà un servizio anche itinerante, rivolto alle persone vulnerabili ospiti dei centri accoglienza per richiedenti asilo. L’equipe è costituita da personale dell'Ats e da personale esterno specializzato. Il mezzo mobile è messo a disposizione dalla stessa Azienda, che opererà sulla base dei reali bisogni manifestati dai Centri di accoglienza. I casi individuati verranno tempestivamente approfonditi a cura degli specialisti delle equipe di riferimento (psichiatrica, ginecologica e pediatrica).



L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare i servizi sanitari istituzionali rivolti ai richiedenti asilo, attraverso la individuazione di un nuovo modello di accoglienza sanitaria per i portatori di esigenze particolari che preveda l’approccio tipico della medicina di prossimità. Il piano avrà ulteriori sviluppi: verranno infatti attuati nei prossimi mesi interventi formativi, a livello regionale, rivolti ad una sessantina di operatori sanitari coinvolti nell’attività della medicina delle migrazioni. L'attenzione sarà concentrata sulla tematica relativa alla vulnerabilità post-traumatica e con grave disagio psicosociale.



