Il giro d´Italia del gusto di Cyrano: il Mandrolisai

ALGHERO - Venerdì 2 febbraio alle 20, nuovo appuntamento con il Giro d’Italia del gusto di Cyrano. Ospite e protagonista della serata sarà la Cantina del Mandrolisai, che, nata oltre sessant’anni fa, prende il nome dalla regione: una delle più interne della Sardegna ed una delle più celebri fra le tradizionali zone di produzione di vini nell’Isola.



Durante la serata, verrà presentata la nuova linea dedicata ai centenari di cui saranno proposti quattro vini: un bianco, due rossi ed un vino dolce, abbinati ad assaggi ispirati alla tradizione culinaria sarda. Come di consueto, i posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303 o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.