La ditta Impremare porterà a galla lo yacht affondato



PORTO TORRES - Sarà la ditta Impremare di Porto Torres specializzata nei lavori subacquei e marittimi ad effettuare il recupero del motor yacht di 14 metri affondato ad un miglio e mezzo dal porto di Porto Torres. La società è stata incaricata dal presidente dell’associazione Endas di Sassari, l’imprenditore Andrea Perrone che ha autorizzato le prime ispezioni a mare del subacqueo Nicola Uzzano prima di rimettere in galleggiamento lo yacht “Stella del Sud”.



Trascinato da ignoti dalla banchina della Cormorano Marina dove si trovava ormeggiato sino a giovedì scorso, era affondato al largo della spiaggia di Balai ed ora si trova in fondo al mare a trenta metri di profondità. In questi giorni la Capitaneria di porto sta svolgendo i dovuti controlli sull’eventuale fuoriuscita del carburante dalla imbarcazione per evitare un possibile inquinamento del mare. Nel frattempo proseguono le indagini della Guardia di Finanza intervenuta con il supporto della sezione operativa di Alghero che ha messo a disposizione il guardacoste d’altura specializzata nelle ricerche in mare. Si stanno visionando i filmati che mostrano due individui accostarsi alla barca la notte che sparì dal punto di approdo.



