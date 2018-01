Condividi | Red 9:33 Avviso di indagine esplorativa finalizzato alla partecipazione al nuovo bando di gara per la fornitura del servizio di ristorazione destinato agli studenti iscritti all’Università di Sassari, che studiano nei corsi di laurea attivati nelle sedi gemmate di Alghero e Olbia Mensa Alghero e Olbia: gara all´Ersu



ALGHERO - La Direzione Generale di Ersu Sassari ha dato avvio alla pubblicazione online di un avviso di indagine esplorativa finalizzato alla partecipazione al nuovo bando di gara per la fornitura del servizio di ristorazione destinato agli studenti iscritti all’Università di Sassari, che studiano nei corsi di laurea attivati nelle sedi gemmate di Alghero e Olbia. Le due nuove prossime procedure sono dovute alla mancata partecipazione da parte degli operatori economici locali nelle precedenti sedute di gara, andate completamente deserte; questo ha generato il blocco del servizio di ristorazione convenzionato per i fuorisede.



Per partecipare ai due bandi, è necessario manifestare l’interesse secondo le modalità indicate nella documentazione pubblicata nel sito aziendale. Ci sarà tempo fino al prossimo 14 febbraio e lo si potrà fare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it. Le successive procedure negoziate per l’affidamento degli appalti saranno interamente espletate sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT): gli operatori interessati a partecipare alle procedure dovranno essere necessariamente regolarmente iscritti a SardegnaCAT, entro la data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ovvero il 14 febbraio prossimo. La mancata iscrizione alla piattaforma per lo svolgimento delle procedure telematiche sarà causa di esclusione dalla procedura. Le aziende che si aggiudicheranno gli appalti avranno un contratto di due anni, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni, per altri dodici mesi.



«I corsi di laurea attivati nelle sedi di Alghero e Olbia sono un fiore all'occhiello per Uniss e sono ai vertici delle classifiche nazionali per didattica e ricerca - afferma il Direttore Generale di Ersu Sassari Antonello Arghittu - è il lavoro sinergico, però, che porta ai più alti traguardi: istituzioni e privati insieme fanno la vera differenza; se gli operatori locali non si interessano e non investono sui servizi destinati agli studenti - in questo caso quello della ristorazione - tutto, piano piano, tenderà a impoverirsi rendendo meno appetibile andare a studiare e vivere nelle città di Alghero ed Olbia. Ersu Sassari sta facendo il massimo per garantire la migliore esperienza possibile per gli studenti. Confidiamo, ora, nella sensibilità degli operatori locali per contribuire alla crescita di questo territorio, grazie alla mobilità universitaria».